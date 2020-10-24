Iğdır'da süt üreticilere süt soğutma tankı verildi

Iğdır'da süt üreticilerine proje kapsamında yüzde 70 hibeli süt soğutma tankı verildi.

Iğdır İl Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında süt üreticilerine yüzde 70'i DAP destekli hibe yüzde 30'luk kısmı ise çiftçi katkılı 10 adet 500 litrelik ve 10 adette 300 litrelik olmak üzere toplam 20 adet süt soğutma tankı dağıtımı yapıldı.

TÜRKVET Sistemine kayıtlı olan ve Soğuk Süt Zinciri Projesi kapsamında kriterleri uygun olan üreticilere dağıtımı yapılan süt soğutma tankları sayesinde çiftçilerin ürettikleri sütler bozulmadan saklanabilecek ve doğacak zararların önüne geçilmiş olunacak.



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