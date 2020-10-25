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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASİMDER’den Başkan Kaşkar’a ziyaret

İHA

ASİMDER’den Başkan Kaşkar’a ziyaret

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Ülkü Ocakları Başkanı Mutluhan Kaşkar’ı makamında ziyaret etti.
Ermenistan’ın terörü destekleyen bir terörist ülke olduğunu belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Azerbaycan ordusu Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ topraklarında başlattığı savaşta sonuna kadar haklıdır. Bizlerde Türk Diaspora teşkilatları olarak da bu haklı davasında sonuna kadar Azerbaycan ve ordusunun yanındayız. Türk milliyetçiliğinin temsilcisi konumunda bulunan Ülkü Ocakları Genel Merkezinin şehrimizdeki temsilcisi sizlerin olmasından dolayı ‘Tek Millet İki Devlet’ dediğimiz kardeş Azerbaycan’a destek konusunda şahsınız ve teşkilatınızdan yardım istemekteyiz. Hep birlikte hem Türkiye Hem de Azerbaycan’a karşı kara propaganda kampanyası yürüten Ermenistan ve Ermeni Diasporasına karşı ancak el ele verirsek üstesinden gelebiliriz. Azerbaycanlı sivil kardeşlerimize uzun menzilli füzelerle saldırmak terör ve katliamdır. Dünya bu katliama sessiz kalarak çifte standartlı davranmıştır” dedi.
Iğdır Ülkü Ocakları İl Başkanı Mutluhan Kaşkar ise, “ASİMDER’i yıllardır hem basından hem de sosyal medya üzerinden takip etmekteyim. Öncelikle sizi ve teşkilatınızı milli politikamız olan sözde Ermeni soykırım ve işgal edilmiş Azerbaycan Dağlık Karabağ bağımsızlık konusunda vermiş olduğunuz siper hane çalışmalardan dolayı tebrik ve teşekkür ederim. Bizler Türk milliyetçisi olan teşkilatlar ve genel merkezimiz Azerbaycan sevdasıyla hep yanıp tutuşmuşuzdur. Sözde ermeni soykırımı ve işgal edilmiş Dağlık Karabağ toprakları için yapacağınız tüm faaliyetlere genel merkezimizin vereceği izin dahilinde sonuna kadar yanınızdayız. Buradan da tüm Iğdırlı iş insanlarımıza sesleniyorum maddi destek vererek şehrimizi Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatalım diye sesleniyorum. Yapmış olduğunuz bu nazik ziyaretten dolayı şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Ziyaretin sonunda ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Ülkü Ocakları İl Başkanı Mutluhan Kaşkar’a teşkilat binasından asılması için Azerbaycan bayrağı hediye etti.

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