Yaralı saz delicesi tedavi altına alındı

Iğdır Aralık ilçesi Yukarıçamurlu köyünde bir vatandaş tarafından yaralı halde Saz Delicesi (Circus aeruginosus) bulundu. Saz Delicesini (Circus aeruginosus) bulan vatandaş Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Köye giden ekipler kuşu teslim alarak tedavisine başladı.
Tedavi altına alınan saz delicesi uygulanacak tedavinin ardından doğaya bırakılacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.