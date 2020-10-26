En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İkna çalışmaları sonucu Suriye’de terör örgütünden kaçarak teslim olan kadın terörist, Iğdır’a getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında son olarak Suriye’de faaliyet gösteren bir kadın terörist örgütten kaçarak, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan terörist Iğdır’a getirildi. Terörist hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.