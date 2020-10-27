Iğdır’da avcı adaylarına eğitim kursu açıldı

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından avcılara yönelik eğitim kursu açıldı.

Iğdır’da bilinçli avcıların yetiştirilmesi, avcılığın sağlanması için avcı adaylarına eğitim kursu açıldı. Açılan kursta kursiyerlere "mevzuat, avcılık tarihi ve etiği, avlanabilen av hayvanları, koruma altında bulunan av hayvanları, av turizmi, av köpekleri, av tüfekleri, sürdürülebilir avcılık" gibi konularda eğitim verilecek. Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından verilen kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere ‘Avcı Eğitim Kursu Bitirme Belgesi’ verilecek.



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