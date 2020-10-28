Iğdır şehir genelinde temizlik ve hijyen çalışması

Iğdır Belediyesi şehir merkezinde büyük çaplı bir temizlik ve hijyen çalışması başlattı.
Başta Covid19 salgını olmak üzere şehrin daha temiz ve yaşanabilir olmasını sağlamak için şehir genelinde başlatılan temizlik ve hijyen çalışması devam ediyor. Başlatılan çalışma kapsamında sokak ve caddeler yıkandı, şehrin farklı yerlerinde mevsimden dolayı dökülen yapraklar temizlendi. Temizlik çalışmasının şehir genelinde devam edeceği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.