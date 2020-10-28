Yücel Artantaş, “Bebek katili Ermenistan yine sivilleri vurdu”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Onursal Genel Başkanı Yücel Artantaş, “Bebek katili terörist devlet olan Ermenistan yine kalleşce sivil yerleşim yerlerini vurarak çocuk ve sivilleri öldürdü. Bu katil devlete kim destek veriyorsa döktükleri kanda boğulacaklar.” dedi.

Ermenistan’ın sivilleri vurarak savaş suçu işlediğini söyleyen Artantaş,”Ermenilerin yaptığı bu saldırı savaş suçudur. Cinayettir. Her ateşkesten sonra terörist Ermenistan ateşkesi bozarak sivil yerleşim yerlerini vuruyor.MİNSK grubu ABD ateşkes yapın diyor Azerbaycan uyduğu halde Ermenistan bozan taraf oluyor.Artık Ermenistan’a gereken ders verilmeli işledikleri bu cinayetlerden dolayı uluslararası mahkemelerde cinayet suçuyla yargılanmalıdır.”şeklinde konuştu.

Yücel Artantaş, “Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehrine yaptığı saldırıda çocuklar bebekler kadınlar hayatını kaybetmiştir.Bu savaş suçudur.Hür dünya bu savaş suçuna seyirci kalmaktadır.Teröristce sivilleri öldürmeye yönelen Ermenistan ordusu ne ateşkesten ne de barıştan anlamıyor. Azerbaycan ordusu onların anladığı dilden konuşmaya devam ederek işgal altındaki topraklarını azad edecektir.Terörist Ermenistan’ın sivilleri hedef alarak insanlık suçu işlemesini kınıyoruz.İki yüzlü savaş siyaseti güdenlere gereken tepki verilmelidir.Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet Azerbaycan Türklerine de başsağlığı diliyorum” dedi.

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