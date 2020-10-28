İl İstihdam Kurulu toplantısı gerçekleşti

Iğdır’da 2020 yılı Ekim Ayı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Iğdır Valiliği toplantı salonunda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’nün 2020 yılında yürütülen faaliyetleri, yürütme kurulu ve denetim kurulu tarafından yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, Iğdır Özel Eğitim ve Meslek Okulunda el sanatları teknolojisi alanı dekoratif el sanatları dalı ile seramik ve cam teknolojisi alanı temel seramik, seramik şekillendirme ve basit çini dekoru dalının açılması hususları görüşüldü.

Düzenlenen toplantı, diğer kurumların ve yürütme kurulu üyelerinin önerilerinin görüşülmesi ile son buldu.

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