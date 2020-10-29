Kazadan kurtulma anı MOBESE kamerasına yansıdı

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Iğdır'da meydana gelen trafik kazası, İl Emniyet Müdürlüğünün MOBESE kamerasına yansıdı.

Kaza, IğdırTuzluca karayolu Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Ara sokaktan Kazım Karabekir Caddesi üzerinden karşıya geçmek isteyen sürücü, Tuzluca istikametine seyir halinde olan aracı görmeyince kaza kaçınılmaz oldu. Yolun karşısına geçmeye çalışan araç çarpışmanın şiddetiyle yol kenarında park halinde bulunan araca çarparak durdu. Bu esnada yaya geçidinden karşıya geçmekte olan biri çocuk iki kişi ise kazadan son anda kurtuldu. Yaşanan kaza anları Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kamerasına yansıdı. Kazada maddi hasar meydana geldi.

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