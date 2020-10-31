Iğdır'da av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor

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Iğdır Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen av koruma ve kontrol devam ediyor.

Av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında yasa dışı avlananları belirlemek için Iğdır Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri çalışıyor. En son Ağrı Dağının eteklerinde yapılan denetimlerde kontrolsüz veya kaçak avlanan kişilere yönelik detaylı kontrol faaliyetleri yapıldı. Ekipler, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

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