Iğdır'da av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor

Iğdır Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen av koruma ve kontrol devam ediyor.
Av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında yasa dışı avlananları belirlemek için Iğdır Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri çalışıyor. En son Ağrı Dağının eteklerinde yapılan denetimlerde kontrolsüz veya kaçak avlanan kişilere yönelik detaylı kontrol faaliyetleri yapıldı. Ekipler, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.