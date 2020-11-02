Türkiyeİran sınırında terörle mücadele tedbirleri kapsamında sınır hattında yapılan yüksek güvenlikli duvar havadan görüntülendi.

Türkiyeİran sınır hattı boyunca örülen duvarların sonuna gelindi. Türkiyeİran sınır hattında son yıllarda artış gösteren insan kaçakçılığı ve sınır güvenliği ihlalleri sürekli tepkiye yol açmıştı. Hem insan kaçakçılığı hem sınır güvenliği ihlalleri için yapılan güvenlik duvarında sona gelindi. Sınırda yapılan gece görüş, termal ve sensörlü kameralar sayesinde ise olağanüstü durumların hemen önüne geçilmesi sağlanacak. Sınır boyunca uzanan güvenlik duvarının yanında yapılan yol ile de sınır güvenliği 24 saat kontrol edilecek.

“Sınır Duvarı Projesi, bu yılın sonu itibarıyla tamamlanıyor”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haziran ayında Türkiyeİran sınır duvarını incelemiş, Sınır Duvarı Projesinin, bu yılın sonu itibarıyla tamamlanacağını belirtmişti.

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