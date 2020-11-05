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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASİMDER’den Başkan Yılmaz’a teşekkür

İHA

ASİMDER’den Başkan Yılmaz’a teşekkür

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Türkiye’nin çeşitli illerinden araçlarıyla gelip Ermenistan Alican sınır kapısına gidip Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan’a destek veren Vatanını Sevenler Federasyonuna ve Genel Başkanı Mehmet Yılmaz’a bu organizasyonu yaptığı için teşekkür etti.
Yıllarca terörden sıkıntılar yaşayan Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Van, Muş, Bitlis, Kars, Bingöl ve Ağrı illerinden gelerek Azerbaycan’ı desteklemelerinin terör örgütlerini besleyen Ermenistan ve Ermeni Diasporasına verilen anlamlı bir mesaj olduğuna değinen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “ASİMDER Genel Merkezi olarak yıllardır Ermenistan’ın terörü desteklediği ve Dağlık Karabağ’a yerleştirdiği konusunu hep açıklayarak tepki gösterdik. Bu gün ise Azerbaycanlı sivil kardeşlerimizi 1992 yılında Karabağ’da soykırım yapan Ermenistan 2020 yılında da Azerbaycan Gence’de sivil kardeşlerimizi yine katletmiştir. Buda hem savaş sucu hem de terörizmdir. Onun için yıllardır terör örgütlerinden ve olaylarından canları yanmış Güneydoğu Anadolu Bölgemizde bulunan şehirdeki Vatanını sevenler Federasyonu İl başkanlarımızın Ermenistan sınırından ‘Terörist Ermenistan’ diye seslenmeleri çok önem ve mana arz etmektedir. Bu basın açıklamasını organize eden Vatanını sevenler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yılmaz ve Yardımcısı Serdar Tüzün’e ASİMDER Genel Merkezi ve Türkiye Azerbaycan kardeşliği adına teşekkür ederim” dedi.
VSF İl Başkanlarının Ermenistan sınırına kadar gelip Ermenistan’ın savaş sucu ve terör saldırılarını kınamalarının Anadolu ve Güneydoğu bölgeleri adına başka bir manasının daha olduğunu belirten VSF Genel Başkanı Mehmet Yılmaz ise, “Ermenistan Devleti ve Avrupa’da yaşayan Ermeni Diasporasının sözde Batı Ermenistan diyerek adlandırdığı ve toprak hakkı istedikleri Anadolu ile Güneydoğu bölgelerimizden böyle güçlü ve birlikte ses çıkartılması bölgede Ermenistan ile Diasporanın planlarını bozmuştur. Tüm İl başkanlarımızın biz birlikte ‘Türk ve Türkiye’yiz’ demeleri de artık bölgelerimizin güvenilir elerde olduğunu göstermiştir” şeklinde konuştu.

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