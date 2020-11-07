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Iğdır’da meydana gelen kazada minibüs küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı, 18 koyun telef oldu 15 koyun yaralandı.

IğdırAralık hattında çalışan yolcu minibüsü karşıdan karşıya geçen hayvanları göremeyince hayvanlara çarptı. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Küçükbaş hayvanlara çarpan minibüsteki kişiler ve hayvan sahibi olaydan yara almazken 18 koyun telef oldu, 15 koyun yaralandı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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