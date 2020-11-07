Serdar Ünsal: "Azerbaycan sonsuza kadar yaşayacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serdar Ünsal: "Azerbaycan sonsuza kadar yaşayacak”

İHA

Serdar Ünsal: "Azerbaycan sonsuza kadar yaşayacak”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan yardımcısı Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Azerbaycan'da 11 yıldan beri kutlanan bayrak günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Ünsal mesajında, “Dünyanın en yüksek bayrak direğine sahip olan Azerbaycan'da 9 Kasım Devlet Bayrağı Günü olarak kutlanıyor. Azerbaycan'ın bayrak günü kutlu olsun" dedi.
29 yıldan beri Azerbaycan Semalarında dalgalanan Azerbaycan bayrağının ebediyete kadar dalgalanacağına vurgu yapan Ünsal, “Azerbaycan'da bayrak sevgisi her geçen gün artıyor. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecektir. Bunu indirmeye kimsenin gücü de yetmeyecektir. Şu anda yükselen 3 renkli bayrak İşgal edilen topraklar ve Dağlık Karabağ'da da dalgalanıyor. Tamamında da dalgalanacaktır O günler yakındır "şeklinde konuştu.
Ünsal daha sonra Azerbaycan bayrağının hikayesini şu şekilde anlattı:
“28 Mayıs 1918 tarihinde Azerbaycan Türkleri 1 asırlık Rus tahakkümüne son verdi. Mehmet Emin Resulzade önderliğinde Türklerin ve doğunun ilk demokratik cumhuriyeti olan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti kuruldu. Cumhuriyet'in 9 Kasım'daki toplantısında da 3 renkli Azerbaycan Bayrağı kabul edildi. Bayraktaki mavi renk Türklüğü, kırmızı uygarlığı, yeşil de İslamiyet’i temsil ediyor. Kırmızı zemin üzerindeki hilal ve Türk boylarını sembolize eden 8 köşeli yıldız bayrağın süsü oldu. Azerbaycan 1991 yılında ikinci kez Sovyet esaretine son vererek bağımsızlığını ilan etti. Cumhuriyetin simgesi yine ay yıldızlı 3 renkli bayrak oldu. Topraklarının yüzde 20'sinin Ermenistan işgali altında olması Azerbaycan Türklerinde bayrak sevgisini her geçen gün artırdı ve bugün işgal edilen toprakların büyük bir kısmı kurtarılarak 3 renkli Azerbaycan bayrağı buralarda dalgalanıyor. Yakında Şuşa, Laçın ve Hankendinde de dalgalanacaktır. Bu sevdayla dünyanın en yüksek bayrak direği Bakü'ye dikildi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 2009 yılında 9 Kasım'ı Devlet Bayrağı günü ilan etti. Resmi tatil de olan gün, ülkede 11 yıldır kutlanıyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minibüs küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı, 18 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Minibüs küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı, 18 koyun ...
Arabanın çarptığı köpeğe belediye sahip çıktı
YEREL HABERLER Arabanın çarptığı köpeğe belediye sahip çıktı
ASİMDER’den Başkan Yılmaz’a teşekkür
YEREL HABERLER ASİMDER’den Başkan Yılmaz’a teşekkür

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X