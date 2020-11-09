Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şuşa'nın kurtuluşu Iğdır'da kutlandı

İHA

Şuşa'nın kurtuluşu Iğdır'da kutlandı

Ermeni işgali altında bulunan Şuşa şehrinin Ermenilerden temizlenip kurtarılması Iğdır'da sevinçle karşılandı.
Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından organize edilen Araç konvoyu ile Şuşa şehrinin Ermenilerden temizlenip kurtarılması kutlandı.
Dernek Başkanı Serdar Ünsal burada yaptığı konuşmada "Bugün Şuşa şehrinin kurtuluşunun sevincini yaşıyoruz. Bugün Türk dünyasının bayramıdır. Toyudur. Ermenilerin Şuşa’dan atılması bizi mutlu etmiştir. Yaşasın Türkiye Azerbaycan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'e bu sevinci bize yaşattıkları için teşekkür ediyoruz. Yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeşliği kahrolsun Ermenistan" dedi.
Konvoya katılan Kafkas Çecen Derneği Başkanı Muharrem Çeçen'de "Bugün sevinçliyiz Şuşa azad olmuştur. Ermeniler dağlık Karabağ’ı boşaltmalıdır" şeklinde konuştu.
Iğdır gazeteciler derneği basın sözcüsü İsmail Aras'ta "Azerbaycan’ın sevinci sevincimizdir. Dağlık Karabağ İşgalden kurtarılıyor. Tarihi Şuşa şehrinin kurtarılması bizi mutlu etmiştir. Yaşasın Türkiye Azerbaycan” dedi.
Konvoya katılanlar belediye meydanında "Karabağ Azerbaycan’ındır. Yaşasın Türkiye Azerbaycan, Karabağ Türk’tür Türk kalacak” şeklinde slogan attılar. Iğdırlı turizmde konvoya otobüslerle katılarak Şuşa'nın kurtuluş sevincine destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır canlı hayvan pazarında temizlik çalışmaları
YEREL HABERLER Iğdır canlı hayvan pazarında temizlik çalışmaları
Iğdır'da demonstrasyon çalışmaları kapsamında yüksek verimli buğday ekimi yapıldı
YEREL HABERLER Iğdır'da demonstrasyon çalışmaları kapsamında yüksek ...
Yücel Artantaş: “Ermeni ordusu yenilmiştir boşuna askerleri ölmesin”
YEREL HABERLER Yücel Artantaş: “Ermeni ordusu yenilmiştir boşuna ...
Serdar Ünsal: "Azerbaycan sonsuza kadar yaşayacak”
YEREL HABERLER Serdar Ünsal: "Azerbaycan sonsuza kadar yaşayacak”
Minibüs küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı, 18 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Minibüs küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı, 18 koyun ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X