Iğdır’da binlerce fidan toprakla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır’da binlerce fidan toprakla buluştu

İHA

Iğdır’da binlerce fidan toprakla buluştu

Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen fidan dikme etkinliğinde fidanlar toprakla buluştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı olarak fidan dikme etkinliği düzenlendi.
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşların yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak fidan dikme etkinliği düzenlendi.
Çalpala Köyü Kent Ormanı karşısında düzenlenen etkinlik öncesi katılımcılara COVİD19 salgınının devam ettiğini, maske ve sosyal mesafe konusunda hatırlatmalarda bulunan Vali Sarıibrahim, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla toprakla buluşturulacak fidanların bereket getirmesi temennisinde bulunarak, Milli Ağaçlandırma Günü’nün ülke, millet ve Iğdır’a hayırlara vesile olmasını diledi.
"Geleceğe Nefes” projesi kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğine Vali/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emekli köy korucusu husumetlisini evinin önünde öldürdü
YEREL HABERLER Emekli köy korucusu husumetlisini evinin önünde ...
Karabağ’ın işgalden kurtarılması Iğdır’da sevinçle karşılandı
YEREL HABERLER Karabağ’ın işgalden kurtarılması Iğdır’da sevinçle ...
Emekli köy korucusu, husumetlisini öldürdü
YEREL HABERLER Emekli köy korucusu, husumetlisini öldürdü
Iğdır'da av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor
YEREL HABERLER Iğdır'da av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ...
Iğdır kayısı bahçelerinin sonbahar renkleri ihtişamıyla görenleri kendine hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Iğdır kayısı bahçelerinin sonbahar renkleri ...
Iğdır'da 10 Kasım töreni
YEREL HABERLER Iğdır'da 10 Kasım töreni
Şuşa'nın kurtuluşu Iğdır'da kutlandı
YEREL HABERLER Şuşa'nın kurtuluşu Iğdır'da kutlandı
Iğdır canlı hayvan pazarında temizlik çalışmaları
YEREL HABERLER Iğdır canlı hayvan pazarında temizlik çalışmaları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X