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ASİMDER Başkanı Gülbey: “Ermeniler Soros’un Erivan’daki ofisini bastı”

İHA

ASİMDER Başkanı Gülbey: “Ermeniler Soros’un Erivan’daki ofisini bastı”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’da Ermenistan’ı yenilgiye uğratmasının ardından ateşkes anlaşması imzalayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a kızan Ermenilerin Erivan’da seçimlerde Paşinyan’a sponsor olarak destek veren Soros'un ofisini bastıklarını iddia etti.
Sorors’cu Başbakan Paşinyan’ın Rusya’ya sığındığını söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ’da destan yazarcasına Ermenistan ordusunu 48 gün içerisinde yenilgiye uğrattı. Bu Azerbaycan Türklerinin sadece zaferi değil tüm dünya Türklerinin zaferidir. Azerbaycan’ın bu kazanmış olduğu zafer tüm Türk milletini gururlandırmış ve sevindirmiştir. Ermenistan artık tükendiğinin farkına vararak her zamanki gibi yine Rusya’nın yanına sığınmış yardım istemiştir. Belli şartlar altında Dağlık Karabağ savaşını sonlandırıp ateşkes yapan Azerbaycan kazançlı çıkarken, Ermenistan iç karışıklığa uğramıştır. Sokak eylemlerinden gelerek başbakan olan Nikol Paşinyan, şimdi kendini protesto eden sokak eylemcilerini tutuklamakla tehdit etmektedir. O günlerde halka sizdenim diyen Paşinyan, bu davranışıyla halktan olmadığını ispatlamıştır. Paşinyan’a kızgın olan Ermeni halkı, seçimlerde Paşinyan’a sınırsız destek verip Sergy Sarkisyan’ı indirten sponsor güç olan Sorors’un Erivan’daki ofisinin kapısını kırarak içeri girip bütün eşyalar ile binayı yerle bir etmişlerdir” dedi.
Sorors binası ve Ermenistan Parlamentosu'na baskın yapanların araçlarının üstünde ve giydikleri tişörtlerde Ermeni terör örgütü ASALA’nın sembollerinin bulunmasının da çok düşündürücü olduğunu belirten Gülbey, “Ermeni terör örgütü ASALA zihniyeti Erivan’da yeniden hortlamıştır. Türkiye ve Azerbaycan devlet diplomatları ve büyükelçilik binalarının daha dikkatli korunması gerekmektedir. Soros ve Ermenistan Parlamento binasına baskın yapanların hepsinde yıllarca Türk diplomatlarımızı şehit eden ASALA terör örgütü armaları bulunmaktaydı. Bu kızgın faşist Ermeni grubu, olaylar sakinleşince ilk olarak Karabağ yenilgisinin intikamının peşine düşeceklerdir. Ermenistan’da yıllardır beslediği terör örgütlerini Türkiye ve Azerbaycan’da faaliyete geçirebilirler. ASİMDER Genel Merkezi olarak tüm gelişmelerin takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

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