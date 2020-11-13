Iğdır’da korona virüs denetimleri devam ediyor

Iğdır'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında esnaf ziyaretleri ve çevre temizliği konusunda denetim yapıldı.
COVİD19 salgını ile mücadele kapsamında ekiplerce vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık tüm alanlarda salgın tedbirleri denetimleri devam ediyor. Ekipler esnaf ziyaretleri yaparak kaldırım işgalleri, çevre temizliği, maske ve sosyal mesafe konularında uyarı ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.