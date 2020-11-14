Iğdır'ın kayısı bahçelerinde tablo gibi sonbahar görüntüleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'ın kayısı bahçelerinde tablo gibi sonbahar görüntüleri

DHA

Iğdır'ın kayısı bahçelerinde tablo gibi sonbahar görüntüleri


Özkan AYDIN / IĞDIR, (DHA)TÜRKİYE'nin 3 ülkeye sınır kapısı bulunan, Doğu'nun Çukurovası olarak bilinen ve ülkemizin önemli kayısı üretim alanlarından olan Iğdır'da, kayısı bahçelerindeki sonbahar görüntüleri görenleri hayran barıkıyor. Bir tarafta zirvesi karla kaplı Ağrı Dağı bir tarafta sarı, yeşil ve kahverengi tonların bir araya geldiği bahçeler, görsel şov sunuyor. 
Doğu Anadolu Bölgesi'nin 900 rakımda, yüksek dağların arasında bir ovadan oluşan Iğdır, iklimiyle bölgenin en sıcak kenti. Türkiye'nin kayısı üretim alanı olmasının yanında tarımsal üretimiyle dikkati çeken Iğdır'da sonbahar bir başka güzel yaşanıyor. Mayıs ayında açmaya başlayan ağaçlar, Kasım ayı ile birlikte sarararak dökülen yapraklar kente ayrı bir güzellik katıyor. Kayısı bahçelerinin sonbaharın gelmesi ile birlikte yapraklarını dökmesi ile oluşturduğu renk cümbüşü adeta insanı büyülüyor. Dronla görüntülenen kayısı bahçeleri sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarının bir araya gelmesi ile bir ressamın fırçasından çıkmış tabloları andırıyor. Zirvesi karlı kaplı Ağrı dağıyla birlikte beyaza bürünen Alagöz dağları da kentin kartpostallık manzarasına daha da güzellik katıyor. 
Iğdır'da yaz aylarında sarı altın olarak bilinen ayrıca önemli bir ekonomik geliri oluşturan ve sonbaharda da sararan yaprakları ile ayrı bir güzelliğe bürünün kayısı bahçeleri başta doğa tutkunları olmak üzere fotoğrafçıların da ilgi odağı olmuş durumda. Her yıl olduğu gibi bu yılda ekim, kasım aylarında aynı iklim koşullarının yaşandığı Iğdır'da aynı kartpostallık görüntüler, bahçelerde kendini gösteriyor. Güz döneminde yaşanan yaprak dökümünü görmek mümkün. Doğa severler sonbaharın güzelliğini görmek ve yaşamak için Melekli kasabasında bulunan İrem bağlarına akın ediyor. 
Vatandaşlar, "Sonbahar Iğdır'a bu yıl geç geldi Aslında her mevsimin kendine özgü güzellikleri var. Oysa sonbaharın da kendine özgü pek çok güzelliği var. Doğanın kışa hazırlanışını gözlemlemek ayrı bir zevk. Ağaçlar yapraklarını döküyor. Yapraklar sararmış güzel manzara Iğdır da sonbahar mevsimi de ayır bir güzelliktir" dedi. 
            
DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2020-11-14 11:14:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Iğdır’da korona virüs denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Iğdır’da korona virüs denetimleri devam ediyor
Miras nedeniyle kardeşini öldürüp, Nahçıvan'a kaçtı
YEREL HABERLER Miras nedeniyle kardeşini öldürüp, Nahçıvan'a kaçtı
Iğdır’da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Iğdır’da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
Iğdır’da yüksek verimli buğday ekimi yapıldı
YEREL HABERLER Iğdır’da yüksek verimli buğday ekimi yapıldı
ASİMDER Başkanı Gülbey: “Ermeniler Soros’un Erivan’daki ofisini bastı”
YEREL HABERLER ASİMDER Başkanı Gülbey: “Ermeniler Soros’un ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X