Yakalanmamak için yuttuğu uyuşturucu endoskopi ile çıkartıldı

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Iğdır'da vatandaşlar tarafından bulunan yaralı Turna tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Turna tedavi altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan yaralı Turna, ilk müdahalesi yapılarak koruma altına alındı. Yaralı Turna tedavisi yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edildiği öğrenildi.

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