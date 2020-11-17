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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabağ zaferi şerefine kırtasiye dükkanında indirim yaptı

İHA

Karabağ zaferi şerefine kırtasiye dükkanında indirim yaptı

Iğdır’da bir esnaf Azerbaycan Ordusunun Dağlık Karabağ’dan Ermenileri kovması ve imzalanan barış antlaşması ile işgal altındaki toprakların geri alınması şerefine kırtasiye ürünlerine yüzde 25 indirim yaptı.
Iğdır’da faaliyet gösteren Ünsal kırtasiye Azerbaycan’ın kazandığı zafer savaş nedeniyle müşterilerine kırtasiye hikaye ve her türlü kitapta yüzde 20 ile 25 arası indirim yaparak satış yapmaya başladı. Kırtasiye sahibinin eşi aynı zamanda Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı olan Serdar Ünsal, ”Azerbaycan dağlık Karabağ da zafer kazanmış işgal altındaki topraklarını kurtarmıştır. Çok sevinçliyiz mutluyuz bu nedenle iş yerimizde indirim yaptık vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi. Her zaman Azerbaycan’ın yanındayız bundan sonrada olacağız. Yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeşliği” dedi.
Müşterilerde, “Güzel bir uygulama Ünsal kırtasiyeyi kutluyoruz” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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