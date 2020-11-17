\u00d6zkan AYDIN\/I\u011eDIR, (DHA)I\u011eDIR \u0131n Aral\u0131k \u0130l\u00e7esinde miras y\u00fcz\u00fcnden tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 karde\u015fi H\u00fcseyin Tazeg\u00fcn \u00fc (46) \u00f6ld\u00fcren ve ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131 Nahc\u0131van da yakalanarak T\u00fcrkiye ye iade edilen \u0130man Tazeg\u00fcn (55) tutukland\u0131.Olay, 12 Kas\u0131m ak\u015fam\u0131, Aral\u0131k il\u00e7e merkezinde meydana geldi. Ankara\u00b4da ya\u015fayan emekli memur \u0130man Tazeg\u00fcn, \u00f6len babas\u0131ndan kalan miras\u0131 payla\u015fmak i\u00e7in il\u00e7eye geldi. 6 d\u00f6n\u00fcml\u00fck arazinin kime ait oldu\u011fu konusunda iki karde\u015f\u00a0anla\u015famay\u0131nca \u0130man Tazeg\u00fcn, arazideki eski kay\u0131s\u0131 a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131 kestirmek istedi. Bunun \u00fczerine iki karde\u015f aras\u0131nda tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. Tart\u0131\u015fma, karde\u015flerin yak\u0131nlar\u0131n\u0131n araya girmesiyle sonland\u0131. Ancak ayn\u0131 g\u00fcn\u00fcn ak\u015fam\u0131nda, iki karde\u015f aras\u0131nda yeniden \u00e7\u0131kan tart\u0131\u015fmada H\u00fcseyin Tazeg\u00fcn karde\u015fini tabanca ile \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. Evli ve 3 \u00e7ocuk babas\u0131\u00a0olan Tazeg\u00fcn, olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti.Otomobiliyle olay yerinden ka\u00e7an \u0130man Tazeg\u00fcn, 37 kilometre uzakl\u0131ktaki Dilucu S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131 nda arac\u0131n\u0131 park ederek Nah\u00e7\u0131van\u00b4a gitti. Polis, \u0130man Tazeg\u00fcn\u00b4\u00fc yakalamak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar sonucu Nahc\u0131van da yakalanan \u0130man Tazeg\u00fcn, T\u00fcrk polislerine teslim edildi. \u0130man Tazeg\u00fcn ilk sorgusunda, karde\u015finin kendisine sald\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131, korumak i\u00e7in ate\u015f etmek zorunda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \u0130man Tazeg\u00fcn, bug\u00fcn Aral\u0131k il\u00e7esinde \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Sulh Ceza Hakimli\u011fi nce tutuklanarak cezaevine kondu.DHA-G\u00fcvenlik T\u00fcrkiye-I\u011fd\u0131r \/ Merkez \u00d6zkan AYDIN2020-11-17 15:32:30