Okul müdüründen örnek davranış

Iğdır'da okul müdürü tarafından bulunan Güvercin koruma altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez Kazım Karabekir İlkokulu bahçesinde Okul Müdürü Mehmet Karatepe tarafından bulunan Güvercin koruma altına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan Güvercin, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Güvercin besleme ve bakımı yapılmak üzere tedavi altına alındığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.