Vali Sarıibrahim tarihi mezarlığı ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, tarihi Koçbaşı Mezarlığını ziyaret etti.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Iğdır’a bağlı Karakoyunlu ilçe merkezinde bulunan tarihi Koçbaşı Mezarlığını ziyaret etti.

Mezarlık içerisinde bulunan Şehitler Anıtında okunan duaların ardından mezar taşlarını inceleyen Vali Sarıibrahim, mezarlığın tarihi ve geçmişi hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.