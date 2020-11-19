Vali Sarıibrahim tarihi mezarlığı ziyaret etti

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, tarihi Koçbaşı Mezarlığını ziyaret etti.
Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Iğdır’a bağlı Karakoyunlu ilçe merkezinde bulunan tarihi Koçbaşı Mezarlığını ziyaret etti.
Mezarlık içerisinde bulunan Şehitler Anıtında okunan duaların ardından mezar taşlarını inceleyen Vali Sarıibrahim, mezarlığın tarihi ve geçmişi hakkında ilgililerden bilgi aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.