Bisikletiyle dünyayı gezen gurbetçi, 26 kilo verdi

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)ALMANYA'nın Köln kentinde yaşayan inşaat mühendisi Recai Meteoğlu Pak (46), bisikleti ile dünya turuna çıktı. Yolculuğunun 80'inci gününde Iğdır'a ulaşan Pak, 26 kilo verdiğini söyledi. Zorlu yolculuğunda bisikletinde dalgalandırdığı Türk bayrağını hiç çıkarmadığını belirten Pak, "Türkiye'ye Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girdiğimde diz çöküp toprağımızı öptüm. Bu yolculuktaki amacım Türkiye'de yaşayan halkın birliği, Türk-Avrupa arkadaşlığını korumak ve AB medya propagandasına karşı hareket etmektir" dedi.

Bisikletiyle dünya turuna çıkan Recai Meteoğlu Pak, Iğdır kent girişinde, Iğdır Dağcılık ve Bisiklet Spor Kulübü Başkanı Özer Gonca, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal ve arkadaşları tarafından Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla karşılandı. Kendisini Iğdır'da görmekten büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyen Özer Gonca, "Üç ülkeye sınırı olan küçük ve büyük Ağrı Dağı'nın olduğu Iğdır'a hoş geldiniz. Sizleri ilimizde görmek bizleri mutlu etmiştir. Tebrik ediyorum. Bayraklarla yolculuğunuz çok güzel. Allah yolunuzu açık etsin" diye konuştu.

Şehir merkezinde Iğdır yazısı önünde açıklama yapan Recai Meteoğlu Pak, Alman ve Avrupa basınında çıkan Türkiye aleyhindeki propaganda haberlerinden dolayı bisikletli bir protesto girişimine koyulduğunu söyledi. Almanya'da şirketini kapatıp yanlış tanıtılan Türkiye'yi karış karış gezerek tanıttığını vurgulayan Pak, "Bu mücadelemde 25 kişilik teknik ekip gönüllü olarak bana destek veriyor. Sosyal medya hesabından kurduğumuz 'Eyvallah Türkiye'm' isimli hesapta, yurdun dört bir yanındaki güzellikleri fotoğraflanarak sergilenmeye başlandı. Tanıtım seferberliğinin 80'inci gününde Iğdır'a geldim. Burada da büyük bir sevgiyle karşılandım. Bana hediye edilen kardeş ülke Azerbaycan bayrağını da Türk bayrağının yanında dalgalandırarak yolculuğumu sürdüreceğim. Almanya'da doğan büyüdüm ama içimde vatanımın sevgisini her daim hissettim. Maalesef Avrupa medyasında, ülkemizin güzellikleri anlatılmıyor. Her yanı cennet vatanımızın, bu şekilde çabalarla anlatılması çok manidar" diye konuştu.

BİSİKLETLE 6 BİN KİLOMETRE KAT ETTİ

Bugüne kadar yaptığı yaklaşık 6 bin kilometrelik yolculuğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştığını vurgulayan Pak, "Avrupa'daki Türk milletinin neler yapabileceğini göstermek için yola çıktım. Buraya gelene kadar yaklaşık 6 bin kilometre yol yaptım. Iğdır'dan da Doğubayazıt, Van, Bitlis gibi şehirlere sonra da Ankara'ya giderek TBMM'yi ziyaret edeceğiz. Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz ve Ege bölgelerinden geçerek turu tamamlayacağım. Yolculuğumda bir kez daha gördüm ki Türkiye gibi ülke yok. Bizim ülkemiz çok farklı. Bisikletime taktığım Türk bayrağını görenler Almanya'da hep ağladılar, çok duygulandılar. İsterse 150 yıl yurt dışında yaşayalım bizi değiştiremezler. İnanın ben de herkes gibi ofiste çalışıyordum, hiç hareketim yoktu. Ofisimi kapatıp bisiklete atlayıp yola çıktım. 118 kiloydum yola çıktığımda, yol boyunca buraya gelene kadar 26 kilo verdim" dedi.

Yolculuğunun çok heyecanlı geçtiğini belirten Pak, "Almanya ve Avusturya çok benzer ülkeler, oralarda pek sıkıntı olmadı ama Slovakya, Macaristan ve Bulgaristan çok farklı ve maceralı geçti. Yolda gelirken beni gören tüm Türk vatandaşlar sürekli arabalarını durdurup bana selam verdi. Hatta kamyoncular bile durdurup selam verdi. Bol bol fotoğraf çekildik. Türkiye'de geçtiğim her yerde yakın ilgi ile karşılandım. Türk İnsanının misafirperverliğini gördüm. Bisikletinin arkasında Türk ve Azerbaycan bayrağını gören herkes korna çaldı, alkışladı. Köylerde çocuklar peşimden koştu. Çok mutlu oldum" diye konuştuDHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

