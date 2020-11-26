Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi

"Türkiye'nin çatısı" olan Ağrı Dağı, Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışının ardından beyaz gelinliğini giydi.

Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan 5137 metre rakımlı Ağrı Dağı, bölgede etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Ağrı Dağı, Iğdır Ovası'nın yeşili ve gökyüzünün maviliği ile bütünleşerek görenleri kendine hayran bıraktı. Dört mevsim muhteşem görüntüsü ile dikkat çeken Ağrı Dağı'nın yanı sıra bölgede Pamuk Dağı gibi diğer birçok dağa da kar düştü.

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