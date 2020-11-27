Iğdır'da kafede okey oynayıp, nargile içenlere 14 bin 850 lira ceza



IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da koronavirüsle mücadele kapsamında kuralları ihlal edip kafede nargile içerek oyun oynayan 13 kişi ve işletmeciye, 14 bin 850 lira para cezası kesildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında kent merkezinde denetimlerini sıklaştıran Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Bağlar Mahallesi'ndeki bir kafeye baskın yaptı. Kafede yapılan incelemede, 3 masada okey oynandığı, bir masada ise nargile içildiği belirlendi. Sosyal mesafe ve hijyen kuralına uyulmayan kafedeki 13 kişiye, 11 bin 710 TL ceza kesen polis, işletme sahibine ise 3 bin 150 TL idari para cezası uyguladı. Ekipler, işletmedeki 9 adet nargileye de el koydu. DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez DHA

2020-11-27 09:18:01



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