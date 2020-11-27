Farkındalık oluşturmak için çöplerle 'atma' yazdılar

Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)IĞDIR´da temizlik işçileri, sokaklardan topladıkları çöplerle 'atma' yazarak vatandaşları uyardı.
Iğdır Belediyesi Temizlik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çöp kutusu yerine sokaklara gelişigüzel atılan çöpleri topladıkları poşetlerle `atma´ yazısı oluşturdu. Yazının altına ise poşetlerle üzgün surat işareti eklenerek sokaklara çöp atılmaması konusunda sosyal farkındalık oluşturulması hedeflendi.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2020-11-27 19:21:13
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