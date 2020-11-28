Iğdır'da  alt yapı çalışmaları devam ediyor

Iğdır merkezde Belediye tarafından şehrin farklı yerlerinde başlatılan altyapı çalışmaları devam ediyor.
Iğdır merkez Atatürk Mahallesinde Iğdır Belediyesi, kanalizasyon alt yapısı bulunmayan bölgede kazı ve boru döşeme çalışmalarını sürdürüyor.
Şehrin değişik noktalarında da sürdürülen altyapı çalışmaları kapsamında, Iğdır Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışmalarına durmadan devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.