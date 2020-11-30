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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serdar Ünsal: “Ermenistan, alçakça yöntemlere başvuruyor”

İHA

Serdar Ünsal: “Ermenistan, alçakça yöntemlere başvuruyor”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, “Ermeniler insanlıktan anlamıyor anladıkları sadece öldürmek ve Türk düşmanlığı yapmak” dedi.
Ünsal, “Ermeniler işgal ettikleri topraklardan çekilmek için ek süre istedi. Azerbaycan Devleti’de insanlık olsun diye izin verdi. Maalesef Ermeni ordusu bu insani amaçla sivillerin tahliyesi için verilen süreyi mayın döşeyerek değerlendirdikleri ortaya çıktı. Bugün yola döşenen bir mayının patlamasıyla 4 Azerbaycan Türk'ü hayatını kaybederek şehit oldu. Ermeni’den yana olan Avrupa ülkeleri özellikle Fransa bu gerçeği artık görmeli, Ermeni ordusu işgalci katil bir ordudur. İşleri masum insanları öldürmektir” şeklinde konuştu.
Türk milletinin merhametli asil bir millet olduğunu vurgulayan Ünsal, “Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın kendilerine çekilmek için verdiği ek süreyi el yapımı tuzaklar ve mayın döşeyerek değerlendirdiği ortaya çıkmıştır. Ermenistan, alçak yöntemlere başvurmaya devam ediyor. Azerbaycan Devleti insancıl davranıyor fakat Ermenistan kinci ve alçakça yaklaşıyor. Türk askeri ermeni sivillere yardım ediyor. Ermeni ordusu mayın ve bomba tuzaklıyor. Hür dünya gerçeği görmelidir. Alçakça yönteme başvuran Ermenileri kınamalıdır. Bu mayın olayı da göstermiştir ki Ermeni ordusuna ve sözüne güvenilmez” ifadelerini kullandı

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