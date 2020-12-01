Iğdır'da validen sonra emniyet müdürünün de testi pozitif çıktı

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Özkan DENİZ -IĞDIR, (DHA)IĞDIR Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'den sonra Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'nin de Covid-19 testi pozitif çıktı.

Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, tüm önlemlere rağmen Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, sağlık durumum iyi olduğunu bildirdi. Doktorların tavsiyesi üzerine tedavisine evde devam edilecek olan Emniyet Müdürü Göllüce, sosyal hareketliliği en aza indirerek maske, mesafe ve temizlik kurallarına özen gösterilmesini istedi.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2020-12-01 14:51:50



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