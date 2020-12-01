Iğdır İl Emniyet Müdürü’nün Covid-19 testi pozitif çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce’nin Korona virüs testi pozitif çıktı.

Yaklaşık bir hafta önce Korona virüs testi pozitif çıkan Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim’den sonra, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'nin de Korona virüs testi pozitif çıktı. Korona virüs testi pozitif çıkan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce’nin sağlık durumum iyi olduğu ve kurallara uyulmasını istediği öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.