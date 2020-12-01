Iğdır İl Emniyet Müdürü’nün Covid-19 testi pozitif çıktı

Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce’nin Korona virüs testi pozitif çıktı.
Yaklaşık bir hafta önce Korona virüs testi pozitif çıkan Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim’den sonra, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'nin de Korona virüs testi pozitif çıktı. Korona virüs testi pozitif çıkan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce’nin sağlık durumum iyi olduğu ve kurallara uyulmasını istediği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.