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Iğdırlı çift, SMA hastası Murat'ın yaşaması için yardım istiyor

DHA

Iğdırlı çift, SMA hastası Murat'ın yaşaması için yardım istiyor


Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)IĞDIR'ın Halfeli beldesinde yaşayan Sakine (35) ve Yaşar Koç (40) çifti, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası 3,5 aylık çocukları Murat'ın tedavisi için yardım bekliyor. Aynı hastalıktan 2015 ve 2017 yıllarında 2 çocuklarını kaybettiklerini anlatan Yaşar Koç, Murat'ın yaşamının 2 milyon dolar tutarındaki ilaca bağlı olduğunu söyledi. 
Halfeli beldesinde yaşayan Sakine ve Yaşar Koç çiftinin dünyaya gelen 5 çocuğundan 2'si 2015 ve 2017 yıllarında SMA hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Akraba olmayan ancak genetik taşıyıcı oldukları belirlenen Koç çiftinin geride kalan 2 kızı sağlıklı olarak yaşamlarına devam ederken, yaklaşık 3,5 ay önce dünyaya gelen ve ismini Murat koydukları oğullarının SMA hastası olduğu belirlendi. 
'2 OĞLUMU KAYBETTİM, MURAT'I DA KAYBETMEK İSTEMİYORUM'
Halfeli beldesinde nakliyecilik yapan Yaşar Koç, "2015 ve 2017'de 2 oğlumu kaybettim. Murat'ı da kaybetmek istemiyorum. Biz dilenmiyoruz, bizim çocuklarımız yaşasın. Oğlum Murat ilaçta ikinci dozunu aldı. Ülkemizde bir iğne var onu vuruyoruz, şu an ayakta fakat 2 ay sonra yatağa düşebilir. Biz diğer 2 çocuğumuzda çok acı çektik, biz doktorların dediği gibi yüzde 25 umutla bu çocuğu yaptık. Şimdi diyecekler 2 çocuğunuz ölmüş bunu niye yaptınız diye. Önce Allah'a sonrada yüzde 25'e güvendik tedavisi varsa niye olmasın. Biz eşimle akraba değiliz, ben ve eşim genetik taşıyıcıyız. 2 kızım var ikisi de çok sağlıklı onlar da taşıyıcı oldukları için etkilenmiyorlar" dedi.
'BİZE DESTEK OLUN, EL ELE VERİRSEK TÜM SMA'LI ÇOCUKLAR KURTULUR'
Kendi imkanlarıyla yardım kampanyası başlattıklarını söyleyen Yaşar Koç, "Biz kendi imkanlarımızla diğer aileler gibi yardım kampanyası başlattık ama çok ağır ilerliyor. Türkiye'de yaşayan herkese sesleniyorum bütün SMA'lı aileler adına konuşuyorum, bize destek olmazsanız bu iş çözülmez. Bu hastalık 2013'te ülkemizde her 1 milyonda bir çocukta vardı, şimdi 1300 çocuk var. 7 yıl içinde 10 kat büyümüş. Yarın benim çocuğumda olmaz demeyin. Bize destek verin ilacını Türkiye'ye getirelim. İlacın fiyatı 2 miyon 4 bin dolar. El ele verirsek, hane başı 10-20 TL verirsek Türkiye'deki bütün SMA'lı çocuklar kurtulur" diye konuştu.
'HER GÜN OĞLUMU KAYBETME KORKUSUYLA YAŞAMAK İSTEMİYORUM'
SMA hastalığı nedeniyle 2 çocuğunu kaybettiğini ifade eden anne Sakine Koç, şunları söyledi:
"Murat'ımı kaybetmek istemiyorum. Yetkililere sesleniyorum. Bu ilaçları bizim de ülkemize getirin, 2 oğlumu kaybettim yoğun bakımlarda çok bekledim. Buradaki hastanemizde fazla imkan olmadığı için Erzurum'a gidiyoruz. Fazla imkanımız yok çok uzun yol gidip gelmek zorunda kalıyoruz. Ben her gün oğlumu kaybetme korkusuyla yaşamak istemiyorum ne olur bize yardımcı olun" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ
2020-12-02 09:00:22

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