Mevlana'yı anma törenleri 'seyircisiz' yapılacak

İsmail AKKAYAHasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)KONYA'da her yıl düzenlenen Mevlana'yı anma törenleri kapsamında gerçekleştirilen sema gösterisi, bu yıl pandemi nedeniyle 2 gün ve seyircisiz gerçekleşecek. İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, ''Törenler 07 ve 17 Aralık akşamı 1 saatle sınırlı olmak üzere seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Program tüm televizyonlardan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün sosyal medya platformlarından canlı olarak yayınlanacak'' dedi.

Mevlana'nın ölüm yıldönümü nedeniyle her yıl Konya'da 0717 Aralık tarihleri arasında anma törenleri düzenleniyor. Ancak bu yıl düzenlenecek olan Hazret-i Mevlâna´nın 747'nci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri pandemi önlemleri kapsamında yapılacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, anma törenlerinin bu yıl 747'ncisinin gerçekleşeceğini ifade ederek, şunları söyledi:

''Bu yıl Hz. Mevlana'nın hakka yürüyüşünün, vuslatının bir başka ifadeyle Şeb-i Arus'unun 747'nci yıl dönümünü idrak ediyoruz. Türkiye Cumhuriyet tarihi itibariyle baktığımızda modern etkinlikler kapsamında 83'üncüsü gerçekleştirilmiş olacaktır. Hz. Mevlana, kendisinin vefat gününü, düğün gecesi, sevgili olan Cenab-ı Hak'la buluşmayı ön plana çıkardığı bir gece olarak sürekli ifade ettiği için düğün gecesi anlamında Şeb-i Arus denilmiştir. Onun vefatından itibaren tüm Mevlevihanelerin bulunduğu şehirlerde Mevlevi muhiplerinde Vuslat gecesi olarak yapılmıştır.''

'İHSAN VAKTİ' TEMALI GERÇEKLEŞECEK

Törenlerin bu yıl 'İhsan Vakti' temalı gerçekleşeceğini belirten Yarar, ''İhsan'ın en pratik anlamda tercüme ettiğimizde 'iyilik' olarak çıktığını görmekteyiz. İyilik vakti olarak da ifade edebiliriz. Bu nedenle Hz. Mevlana'nın şu sözünü bu sene ana başlığımızın altında değerlendirdik. 'İnsan yeter ki iyilik arasın onda kötülük kalmaz" dedi.

TÖRENLER 2 GÜN VE SEYİRCİSİZ OLACAK

Yarar, törenlerin 2 gün ve seyircisiz yapılacağını belirterek, ''Daha önceki yıllarda olduğu yine salon ve çadırlarımızdaki etkinlikler, okullarımızdaki, tiyatro salonlarımızdaki etkinliği dikkate aldığımızda bu yıl da dolu dolu program hazırlamıştık. Fakat tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki koronavirüs nedeniyle programlarımızın hepsini bu yıl gerçekleştiremeyeceğiz. Ama bu yıl Şeb-i Arus törenlerinin unutulmaması ve vefayı bir anlamda sürdürme adına 7 Aralık Pazartesi ve 17 Aralık Perşembe günü iki akşam Mevlana Kültür Merkezi'nin sema salonunda sema programını icra edeceğiz. Bu programlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı genelgeleri dikkate aldığımızda seyircisiz yapılmasına karar verildi. Gönlü Konya'ya, gönlü Mevlana'nın şehrine yönelmiş tüm kardeşlerimize bu arzularını bir sonraki yılda daha sağlıklı yıllarda gerçekleştirmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Her yıl olduğu gibi programımız icra edilecek, seyircimiz olmayacak. Televizyonlarda ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzün sosyal medya platformlarında yayınlanacaktır. Programlarımız saat 19.00'da başlayacak ve 1 saatle sınırlı olacağı için saat 20.00'de bitecek ve sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan bitmiş olacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Iğdır İsmail AKKAYAHasan DÖNMEZ

2020-12-05 08:28:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.