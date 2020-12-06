Yücel Artantaş: “Fransa Ermeni diasporası yüzünden Türkiye ve Azerbaycan’ı kaybediyor”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Onursal Genel Başkanı Yücel Artantaş, “Fransa üç beş Ermeni diasporası yüzünden Türkiye ve Azerbaycan devletlerinin dostluğunu kaybediyor” dedi.

Artantaş, Son günlerde Fransa Cumhurbaşkanı, Makron konuşmalarında Türkiye ve Azerbaycan karşıtı konuşmalar yapmaya devam etmesi, Dağlık Karabağ'ın bağımsız bir devlet olarak tanınmasına yönelik Fransa Meclisi'nin verdiği karar ile Türkiye ve Azerbaycan’ın dostluğunu kaybetmesine neden olacaktır. Her fırsatta Ermeni seviciliğine soyunan Makron ve Fransa meclisinin aldığı kararlar sadece kağıt üzerindedir. Dağlık Karabağ Azerbaycan’ın toprak parcasıdır. Bu şekilde de kalacaktır. Azerbaycan ordusu kahramanca savaşarak topraklarını Ermeni işgalinden kurtarmıştır. Bugün Azerbaycan bayrağı şehitlerimizin kahramanlıklarının timsali olarak Dağlık Karabağ'da gururla dalgalanıyor. Fransa’nın aldığı ve hiçbir anlam ifade etmeyen geçerliliği bir kağıt parcasından ibaret gördüğümüz kararını kınıyoruz” şeklinde konuştu.

Fransa Ermeni diasporasının oyununa gelerek Türkiye ve Azerbaycan’ı karşısına almaması gerektiğini dile getiren Yücel Artantaş, “Düşmanlık devam ederse bütün Türk Cumhuriyetleri Fransa’ya karşı tavır alacak malları boykot edilecektir. Ermeni kanı taşıyan Makron, sizin Ermeni ruhunuzda da Türk düşmanlığı yatıyor ve bu nedenle savaşı kaybetmiş Ermenistan Başkanı Paşinyan’a destek veriyorsunuz. Bu tavrınızdan vaz geçin adaletli olun. Fransız devletine zarar veriyorsunuz. Fransız halkı ilk seçimde size gereken dersi verecektir” ifadelerini kullandıç

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