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Kısıtlamada Iğdır´da cadde ve sokaklar yıkandı

DHA

Kısıtlamada Iğdır´da cadde ve sokaklar yıkandı


Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)IĞDIR Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkadı.
Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında il genelinde dezenfekte çalışmasına ağırlık veren Iğdır Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle kent merkezinde genel bir temizlik yaptı. Temizlik işleri ile İtfaiye ekipleri, kısıtlamanın son gününde insan sirkülasyonun yoğun olduğu yerleri köpüklü suyla yıkayarak dezenfekte etti. Cumhuriyet Caddesi'nde başlayan çalışmalar, Atatürk, Hürriyet ve Ordu Caddesi'yle devam etti.  Çarşı bölgesinde ise işyerleri, bankamatikler ve çöp konteynerleri özel ekipler tarafından dezenfekte edilirken, caddeler ile kaldırımlar arazözler eşliğinde tazyikli suyla yıkandı.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ
2020-12-06 16:29:22

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