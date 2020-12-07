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Kangal köpeklerin damaklarına yapışık dilleri operasyonla ayrıldı

DHA

Kangal köpeklerin damaklarına yapışık dilleri operasyonla ayrıldı


Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)IĞDIR Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde dilleri alt damaklarına yapışık olan iki kangal köpeği ameliyat edildi. Köpeklerin dilleri damaklarından ayrıldı.
Iğdır'da doğuştan dilleri alt damaklarına yapışık olan kangal köpekleri Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne getirildi. Dilleri damakla bitişik olması nedeniyle yeme ve su içme problemi yaşayan köpekler, başhekim araştırma görevlisi Gökhan Koçak ile öğretim görevlisi Ayhan Akgün tarafından ameliyat edildi. Operasyonla köpeklerin dilleri alt çenelerinden ayrıldı. Başhekim Koçak, köpeklerin 10 gün içinde sağlıklarına kavuşacaklarını belirtti.DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ
2020-12-07 13:15:02

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