Çalınan 80 koyun bulundu, muhtar sosyal medyadan yayınla jandarmaya teşekkür etti



Özkan AYDIN/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR'ın Elmagöl köyünde bir hafta önce çalınan 80 koyun jandarma tarafından bulununca köy muhtarı Mirze Yeter, sosyal medyadan yaptığı yayınla teşekkür etti.

Merkeze bağlı Elmagöl köyünde Yusuf Yeter'e ait 80 koyun 30 Kasım günü kayboldu. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) araştırması sonucu hayvanların çalındığı belirlendi. Hırsızlık olayını soruşturan JASAT, 6 kişinin çaldığı hayvanları Halfeli Beldesi kırsalında arazide buldu. JASAT olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarma, çalınan hayvanları Elmagöl köyündeki sahibine teslim etti. Çalınan koyunlarının bulunarak geri getirilmesine sevinen köy muhtarı Mirze Yeter, sosyal medyada yaptığı canlı yayınla jandarmaya teşekkür etti. Haber sunar gibi olayı anlatan Muhtar Yeter, "Bizim koyunlar bulundu. Allah güvenlik güçlerimizi muhafaza etsin, hepsinden razı olsun. Devletimize zeval vermesin. 80 koyunumuz kayıptı. Güvenlik güçlerimiz gecelerini gündüzlerine katarak hayvanlarımızı buldu. Hırsızlarla ilgili gereken yapılacaktır, bu güvenlik güçlerimizin işidir" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN

2020-12-07 16:34:04



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