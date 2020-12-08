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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneğinden Azerbaycan Kars Başkonsolosuna ziyaret

İHA

Iğdır Azerbaycan Evi Derneğinden Azerbaycan Kars Başkonsolosuna ziyaret

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal ve başkan yardımcısı Erhan Yaycılı, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev’i makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Türk ve Azerbaycan şehitleri için Fatiha okundu. Azerbaycan’ın işgal altındaki toprağı Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılmasından dolayı duydukları sevinç dile getirildi.
Dernek Başkanı Serdar Ünsal, “Azerbaycan ordusunun başarısını kutluyoruz. Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ’da kahramanlık destanı yazarak topraklarını kurtarmıştır. Şehitlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan ordusunu devletini kutluyoruz. Iğdır Azerbaycan evi derneği olarak başkan yardımcımız Erhan Yaycılı ile birlikte Kazandığı zaferden dolayı Azerbaycan devleti adına size bayrak hediye ediyoruz. Karabağ Azerbaycan’dır. Türkiye olarak Azerbaycan’ın yanındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Türkiye Azerbaycan kardeşliğinde sonsuza kadar devam edecektir” dedi.
Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkan yardımcısı Erhan Yaycılı, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev’i Azerbaycan devletinin savaşı kazanmasından dolayı tebrik ederek, Kuranı Kerim,Türk ve Azerbaycan bayrağı hediye etti.
Erhan Yaycılı, “İnşallah hep beraber güzel ve başarılı zaferlere diyoruz. Ermenilere gereken ders verilerek, Türk toprağı olan Karabağ işgalden kurtarılmıştır. Bundan dolayı sevinçli ve gururluyuz. Çünkü Çırpınırdı Karadeniz Türk’ün bayrağına Karabağ’a Türk’ün bayrağını asacağız diyorduk sonunda astık. Allah bayraklarımızı başımızdan eksik etmesin, bunlar bizim namusumuz şerefimizdir. Yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeşliği” şeklinde konuştu
Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu zafer bizim birlik ve beraberliğimizin zaferidir. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Allah bize hep zaferler nasip etsin. Ben her zaman demişim. Birbirine yakışan bu iki bayraktan başkası yoktur. Bu bayraklar bizim zaferlerimizin sembolüdür. Güç kuvvet versin bayrağı asacak çok yerler olacaktır. Bizlere ince düşüncenizden dolayı ve Azerbaycan Ermenistan savaşı süresince derneğinizin verdiği destek için teşekkür ederim. Bizler iki devlet bir milletiz. 44 gün süren savaş boyunca Türk Milleti ve Türk devleti hem yanımızda oldu. Bu bayraklar sonsuza kadar göklerde dalgalanacaktır” ifadelerini kullandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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