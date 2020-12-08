Azerbaycan heyetinden ASİMDER’e ziyaret

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Merkezi ile 2008 yılından beri ortak faaliyet protokolü imzalayan Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi BDM heyeti, Iğdır’da 2. Karabağ savaşı esnasında destek veren kurum ve kuruluşları ziyaret ederek teşekkür etti.

Ermenistan’ın 1992 yılından beri işgal ettiği Dağlık Karabağ topraklarının işgalden kurtarılmasının tüm dünya Türklerinin ve Müslümanların başını dik ettiğini söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Azerbaycan’ın hak davasında ASİMDER Genel Merkezi olarak hep yanında durduk, bundan sonrada durmaya devam edeceğiz. Ermenistan’ın 1990 yılında SSCB ordusu içerisinde Azerbaycan Bakü’de tanklar altında sivil kardeşlerimizi katlederken de Iğdır top yekun ağaya kalkıp protesto etmiş ve zulme dur demiştir. 2020 yılında 2. Karabağ savaşında da Türkiye ve Iğdır kardeş Azerbaycan’ın yanında yerini alıp sonuna kadar desteklemiştir. Iğdır’a gelen yıllardır birlikte sözde Ermeni soykırımı meselesi ve işgal edilmiş Dağlık Karabağ konusunda ortak çalıştığımız Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi Genel Başkanı İsmayil Ağayev ile Yardımcısı aynı zamanda da İSBAM başkanı Samir Adıgüzelli yaptıkları teşekkür ziyaretleriyle bizleri onurlandırmışlardır. Iğdır’da yapılacak 5 günlük ziyaretler iki ülke kardeşliğine çok katkı sağlayacaktır. Iğdır Azerbaycan’a Türkiye’nin sınırı olan tek şehirdir. İki ülke ve kardeşler arasındaki köprü çimento görevi yapmaktadır. Onun için bu ziyaretler bizlerin kardeşlik bağlarını daha da güçlendirecektir” dedi.

Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi Genel Başkanı İsmayil Ağayev ise, “Iğdır her zaman Azerbaycan’ın yanında olmuş ve desteklemiştir. Biz ve torunlarımız kardeş Türkiye’nin 2. Karabağ savaşında bize verdiği desteği hiçbir zaman unutmayacağız. Bir daha şahsım ve teşkilatım adına Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim. Azerbaycan Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev ve sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın birliği Turan’ı kuracak ve 450 milyon Türk’ü birlik edecektir. Bizim Iğdır’a geliş sebebimiz Karabağ savaşında Azerbaycan’a gönül desteği veren kurum ve STK yetkililerine teşekkür etmektir. Başta da yıllardır Azerbaycan’ın hak sesini Türkiye ve dünya’ya duyuran ASİMDER Genel Merkezi yöneticilerine ve Genel Başkanı Göksel Gülbey’e teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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