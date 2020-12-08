Yol çöktü; kamyon çukura devrildi

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)IĞDIR'da hafriyat yüklü kamyon, kanalizasyon çalışması sırasında çöken yolda devrildi, sürücü yaralandı.
Kaza, Yenimahalle'de saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Cevdet Keskin (41) idaresindeki harfiyat yüklü kamyon, karşı yönden gelen araca yol verdiği sırada, kanalizasyon çalışması yapılan kara yolunda çökme yaşandı. Kontrolden çıkan kamyon, iş makinelerinin açtığı çukura devrildi. Araçta sıkışan sürücü Cevdet Keskin, gelen AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Sürücü, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Iğdır / Merkez Suat DENİZ
2020-12-08 17:45:59
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