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Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Ünsal: “Haydar Aliyev Türk Dünyasında iz bırakan gerçek liderlerden biridir”

İHA

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Ünsal: “Haydar Aliyev Türk Dünyasında iz bırakan gerçek liderlerden biridir”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, “Türk dünyasının gerçek liderlerinden biri de Haydar Aliyev'dir. Haydar Aliyev, Azerbaycan’ı en kısa sürede gelişmiş ülkeler seviyesine sokmuştur. Türk dünyası ve Türkiye ile kurmuş olduğu iyi dostluk sayesinde Türk dünyasının gerçek liderlerinden biri olmuştur” dedi.
Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in ölümünün 17. yılında bir açıklama yapan Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, “Azerbaycan devletinin lideri Haydar Aliyev'i ölümünün 17. yılında anıyoruz. Haydar Aliyev güçlü gelişen bir Azerbaycan bırakmıştır. Biz Iğdırlılar Azerbaycan'ın her zaman yanında olmuşuz. Aliyev, Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmuştur. Her fırsatta biz iki devlet tek milletiz demiştir. Atatürk'ün yaptıklarını örnek almıştır. Bakü Ceyhan petrol boru hattını gerçekleştirerek Türk dünyasının gerçek liderlerinden biri olduğunu ortaya koymuştur. Onun bıraktığı Azerbaycan'ı oğlu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev en büyük seviyeye
çıkarmak için gece gündüz çalışmaktadır. Azerbaycan İlham Aliyev'in sayesinde dünya devletleri arasında yerini almıştır. İşgal altında ki Dağlık Karabağ’ı Ermenilerden temizliyerek Azerbaycan topraklarına katmıştır. Umumi lider Haydar Aliyev’e verdiği sözü tutmuştur. Ölümünden sonra Haydar Aliyev sevgisi halkın arasında ve devletin bütün birimlerinde daha fazla artmıştır. Haydar Aliyev’in büyüklüğünü kanıtlayan en önemli unsur halkının büyük sevgisidir. Devletlerde iz bırakmış birçok liderlerin heykelleri tahrip edilmiş, indirilmiş, unutulmuş gitmiştir. Gün geçtikçe Haydar Aliyev’in heykelleri artmakta o derecede de anılmakta ve aranmaktadır. Azerbaycan’ın unutulmaz Milli ve Daimi Lideri Haydar Aliyev’i rahmetle ve minnetle anıyoruz. Nur içinde yatsın. Azerbaycan topraklarını Ermeni işgalinden kurtardı. Azerbaycan ordusu Karabağ’da destan yazmıştır. Dosta güven düşmana korku vermiştir. Türk milleti ve devleti olarak da Azerbaycan’ın yanındayız her zamanda olacağız” şeklinde konuştu.

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