Iğdır’da yoğun sis etkili oldu

Iğdır’da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.
Iğdır’da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis görüş mesafesini düşürdü. Merkezde sis etkili olurken sürücüler sis lambalarını yakarak yavaş yavaş ilerledi. Iğdır Doğubayazıt karayollarında görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, takip mesafesini daha çok tutarak yavaş yavaş ilerledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.