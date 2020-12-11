İçme suyu sorunu çözülüyor

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır’da yıllardır yaşanan içme suyu sorunu kalıcı çözüme kavuşuyor.

İlbank ile Iğdır Belediyesi koordinasyonunda yürütülmekte olan ve şehrin tamamının içme suyu sorununun çözüme kavuşturulacağı “İçme Suyu Şebeke Hattı” inşaatı için ilk kazma vuruldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “Şehrimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun” denildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.