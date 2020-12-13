Kaybolan mülteci için arama başlatıldı

Ağrı Dağı bölgesinde kaybolan Afgan uyruklu mülteci için ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.
Iğdır’da kaybolan mülteci için Jandarma ve AFAD Arama Kurtarma ekipleri Ağrı dağı bölgesinde kaybolan Afgan uyruklu mülteci için seferber oldu. Kaybolan Afgan uyruklu mülteci için arama kurtarma çalışmaları, bölgede yağan kar yağışına rağmen aralıksız devam ettiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.