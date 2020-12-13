Iğdır Üniversitesi GreenMetric kampüs altyapı sıralamasında Dünya’da 154. Türkiye’de 12. sıraya yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır Üniversitesi GreenMetric kampüs altyapı sıralamasında Dünya’da 154. Türkiye’de 12. sıraya yükseldi

İHA

Iğdır Üniversitesi GreenMetric kampüs altyapı sıralamasında Dünya’da 154. Türkiye’de 12. sıraya yükseldi

Çevre duyarlılığı ve kıt kaynakların yönetimi gibi sürdürülebilirlik konularını dikkate alan ve üniversitelerde çevre konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan Dünya Üniversiteleri IU Green Metric ağı “UI GreenMetric World University Rankings” 2020 yılı sonuçları açıklandı.
Üniversitelerin kampüs ortamı, altyapı yeterliliği, enerji kullanımı, atık yönetimi, su yönetimi, ulaşım ve eğitim gibi faktörleri dikkate alınarak toplamda 6 kategori ve 24 alt kategoride yapılan değerlendirmeler sonucunda Iğdır Üniversitesi Dünya genelinde 2019 yılına göre 105 üniversiteyi daha geride bırakarak genel toplamda aldığı puan ile 562. sıraya yükseldi.
Dünya genelinde yapılan sıralama sonuçlarının alt kategorilere göre dağılımında Iğdır Üniversitesi kampüs ve alt yapı kategorisinde dünya üniversiteleri arasında 154. sırada yer alırken, enerji kullanımı ve iklim değişikliği kategorisinde 416. ve atık yönetimi kategorisinde ise 413. sırada yer aldı.
Türkiye genelinde genel toplamda 38. sırada yer alan Iğdır Üniversitesi, sıralama sonuçlarının alt kategorilere göre dağılımında ise; kampüs ve alt yapı kategorisinde Türkiye üniversiteleri arasında 12. sırada yer alırken, enerji kullanımı ve iklim değişikliği kategorisinde 20. ve atık yönetimi kategorisinde ise 29. sırada yer aldı.
2021 hedefleri belirlendi
Iğdır Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından elde edilen başarının detaylı SWOT analizleri yapılarak 2021 yılı hedefleri belirlendi. Merkez Müdürlüğünce yapılan açıklamada 2021 yılında; sera gazı emisyonu azaltma programının uygulamaya aktarılması, organik atıkların geri dönüşümü, su geri dönüşüm programı ve atık suların tekrar kullanımı, kampüs içinde araç kullanımının sınırlanması ve mevcut araç park alanlarının azaltılması, kampüs içi ulaşımın bisiklet veya motosikletler ile yapılması ve Bilimsel Araştırma Projeleri bütçesinde sürdürülebilirlik alanında yapılan çalışmalar için özel bütçe tahsisi gibi konulara öncelik verilmesi gerekliliği vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaybolan mülteci için arama başlatıldı
YEREL HABERLER Kaybolan mülteci için arama başlatıldı
ASİMDER Başkanı Gülbey: “Muradov Karabağ’da Ermenileri örgütlüyor”
YEREL HABERLER ASİMDER Başkanı Gülbey: “Muradov Karabağ’da ...
TADDEF’ten Taşkınsu’ya teşekkür belgesi
YEREL HABERLER TADDEF’ten Taşkınsu’ya teşekkür belgesi
Yaralı kara akbaba tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı kara akbaba tedavi altına alındı
Iğdır’da hayvan hırsızlığı: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Iğdır’da hayvan hırsızlığı: 2 gözaltı
İçme suyu sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER İçme suyu sorunu çözülüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X