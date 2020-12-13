Iğdır Üniversitesi GreenMetric kampüs altyapı sıralamasında Dünya’da 154. Türkiye’de 12. sıraya yükseldi

Çevre duyarlılığı ve kıt kaynakların yönetimi gibi sürdürülebilirlik konularını dikkate alan ve üniversitelerde çevre konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan Dünya Üniversiteleri IU Green Metric ağı “UI GreenMetric World University Rankings” 2020 yılı sonuçları açıklandı.

Üniversitelerin kampüs ortamı, altyapı yeterliliği, enerji kullanımı, atık yönetimi, su yönetimi, ulaşım ve eğitim gibi faktörleri dikkate alınarak toplamda 6 kategori ve 24 alt kategoride yapılan değerlendirmeler sonucunda Iğdır Üniversitesi Dünya genelinde 2019 yılına göre 105 üniversiteyi daha geride bırakarak genel toplamda aldığı puan ile 562. sıraya yükseldi.

Dünya genelinde yapılan sıralama sonuçlarının alt kategorilere göre dağılımında Iğdır Üniversitesi kampüs ve alt yapı kategorisinde dünya üniversiteleri arasında 154. sırada yer alırken, enerji kullanımı ve iklim değişikliği kategorisinde 416. ve atık yönetimi kategorisinde ise 413. sırada yer aldı.

Türkiye genelinde genel toplamda 38. sırada yer alan Iğdır Üniversitesi, sıralama sonuçlarının alt kategorilere göre dağılımında ise; kampüs ve alt yapı kategorisinde Türkiye üniversiteleri arasında 12. sırada yer alırken, enerji kullanımı ve iklim değişikliği kategorisinde 20. ve atık yönetimi kategorisinde ise 29. sırada yer aldı.

2021 hedefleri belirlendi

Iğdır Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından elde edilen başarının detaylı SWOT analizleri yapılarak 2021 yılı hedefleri belirlendi. Merkez Müdürlüğünce yapılan açıklamada 2021 yılında; sera gazı emisyonu azaltma programının uygulamaya aktarılması, organik atıkların geri dönüşümü, su geri dönüşüm programı ve atık suların tekrar kullanımı, kampüs içinde araç kullanımının sınırlanması ve mevcut araç park alanlarının azaltılması, kampüs içi ulaşımın bisiklet veya motosikletler ile yapılması ve Bilimsel Araştırma Projeleri bütçesinde sürdürülebilirlik alanında yapılan çalışmalar için özel bütçe tahsisi gibi konulara öncelik verilmesi gerekliliği vurgulandı.

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