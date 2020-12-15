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Iğdır’da korona virüs salgınına karşı toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Covid19 salgın riskine karşı vatandaşların ulaşımlarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için Iğdır Belediyesi toplu taşıma araçları ve otobüsleri rutin olarak dezenfekte ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada’ “Değerli vatandaşlarımız, toplu taşıma araçlarını kullanırken öncelikle “Temizlik, Mesafe ve Maske” kuralına uymanız toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir” denildi.

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