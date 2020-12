Serdar Ünsal: “Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Türklerinin hep gönlünde olacaktır”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sonsuza kadar Azerbaycan tarihinde ve Türklerinin gönlünde yaşayacaktır” dedi.

Saldırgan ve işgalci Ermenistan karşısında Azerbaycan’ın kazandığı zaferde büyük desteği olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bütün Azerbaycan Türklerinin gönlünde büyük bir yer edindiğine değinen Serdar Ünsal, “Bugün Azerbaycan, Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Azerbaycan Türklerinin gönlünü kazanmıştır. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Azerbaycan’ın 30 yıla yakın süredir işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı savaşta Azerbaycan’ın yanında olan her türlü desteği veren Türk devletine, Milletine Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a tek millet iki devlet olduğumuzu gösterdikleri için teşekkür ederiz. Ermenistan karşısında Emperyalist devletler karşısında kazanılan zaferde Türkiye'nin payı çoktur. Türkiye, Azerbaycan'a gardaş desteği vermiş her türlü baskılara karşı direnmiştir. İşte kardeşlik budur. Nasıl ki, "Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa, ağabeyi Enver Paşa'nın talimatıyla henüz 28 yaşındayken, 12 bin kişilik ordunun başına geçerek Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinin Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinin işgalinden kurtarılmasına önemli katkı sunarak tüm Azerbaycanlıların gönlünde taht kurmuşsa, 27 Eylül'de başlayan Karabağ Savaşında Türkiye manevi, siyasi olarak her yönüyle Azerbaycan'ın yanında yer alması ile bugün'de sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gönüllerde taht kurmuştur. 10 Aralık 2020 tarihinde zafer gününde Türk Ordusunun yer alması birlik ve beraberlik mesajı vermesi de tarihte yerini almıştır. Azerbaycan Türkleri 1992 yılında yaralıları kurtarmak için helikopter vermeyen Turgut Özal’ı da, her kürsüye çıktığında “Ermeniler işgalcidir, katildir, Karabağ Azerbaycan’ındır” diye haykıran Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı da unutmayacak nesilden nesile aktaracaklardır. Bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Siyasi olarak en üst düzeyde Azerbaycan'ın yanında yer aldı ve biran bile yalnız bırakmadı, gelişmeleri bizzat takip etti. Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bu konuları devamlı görüştü ve destek verdi. Sonsuza kadar Türk devleti, Milleti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun kahramanlığı gönüllerde yaşayacak nesilden nesile aktarılacaktır. Yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeşliği” dedi.

