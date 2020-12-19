Kaymakam Güllüce çalışmaları yerinde inceledi

Iğdır’ın Tuzluca ilçesi Kaymakamı Salih Çiğdem Güllüce, köylerde devam eden parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.
Iğdır’ın Tuzluca İlçesi Kaymakamı Salih Çiğdem Güllüce, Abbasgöl, Pınar Mahallesi ile Aliköse köylerini ziyaret ederek köylülerle sohbet etti. Ziyaret esnasında bu köylerdeki yol bakım ve kilit parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Bir süre köylülerle sohbet eden Kaymakam Güllüce, yetkililerden bilgi aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.