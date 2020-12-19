Kaymakam Güllüce çalışmaları yerinde inceledi

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Iğdır’ın Tuzluca ilçesi Kaymakamı Salih Çiğdem Güllüce, köylerde devam eden parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Iğdır’ın Tuzluca İlçesi Kaymakamı Salih Çiğdem Güllüce, Abbasgöl, Pınar Mahallesi ile Aliköse köylerini ziyaret ederek köylülerle sohbet etti. Ziyaret esnasında bu köylerdeki yol bakım ve kilit parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Bir süre köylülerle sohbet eden Kaymakam Güllüce, yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.