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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Iğdır'a mevsimin ilk karı yağdı

DHA

Iğdır'a mevsimin ilk karı yağdı


Özkan AYDINRamazan DEMİR/ IĞDIR-AĞRI, (DHA)-DOĞU Anadolu'nun 'Çukurovası' olarak nitelendirilen Iğdır'a mevsimin ilk karı gece yağdı. Kısıtlamaya rağmen dışarı çıkan çocuklar, kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı. 
Doğu Anadolu Bölgesi'nin 850 metre rakımdaki kenti Iğdır, mikroklima iklimiine sahip. Kente dün gece kar yağmağa başladı. Sabaha kadar aralıklarla devam eden yağış sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 4 santimetreye ulaştı. Sabah uyandıklarında beyaz örtüyle karşılaşan çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evlerinin önünde kartopu oynamanın keyfini yaşadı. Kar, güneşin yükselmesiyle erirken vatandaşlar, "Hava kurak geçiyordu. Kar yağışı az da olsa nemlendirdi. Havayı da temizledi" dedi.
AĞRI DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ
Iğdır kent merkezinde kısa sürede eriyen kar, Ağrı Dağı'nı tamamen beyaza bürüdü. Iğdır Ovası'nın yeşilliği ile bütünleşen Ağrı Dağı'nın beyaz örtüsü kartpostallık manzara oluşturdu. Yağışla birlikte bölgedeki Zor ,Tekaltı ve Alagöz dağları da karla kaplandı.
AĞRI'DA ÖNCE KAR SONRA SİS ETKİLİ OLDU
Sabah saatlerinde yağan karın etkisiyle Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum kara yolunda oluşan sis nedeniyle araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Ağrı Belediyesi'ne bağlı ekipler yol çalışmaları yaparken, sisten dolayı sürücüler araçlarının farlarını yakarak düşük hızda yolculuklarına devam etti.
 DHA-Genel Türkiye-Iğdır / Merkez Özkan AYDIN
2020-12-20 12:34:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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